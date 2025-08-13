BYD wird seine neue Deutschland-Zentrale nicht in Frankfurt, sondern in Offenbach einrichten. Im vierten Quartal 2025 will der chinesische Autobauer mit seinem Team in das 2023 fertiggestellte GROW-Bürogebäude am Offenbacher Kaiserlei ziehen. In dem Viertel hat bereits Hyundai seinen Deutschlandsitz. Bisher unterhält BYD seine Deutschland-Zentrale an zwei Standorten in Stuttgart. Dass der chinesische Autobauer ins Rhein-Main-Gebiet ziehen will, hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net