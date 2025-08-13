© Foto: Dall-ECoreWeave legt neue Quartalszahlen vor und übertrifft dank KI-Boom die Umsatzerwartungen, doch hohe Kosten und Schulden belasten weiterhin.Der KI-Infrastruktur-Anbieter CoreWeave hat im zweiten Quartal zwar die Umsatzschätzungen deutlich übertroffen, musste jedoch einen unerwartet hohen Verlust ausweisen. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um rund neun Prozent, nachdem Investoren die steigenden Betriebsausgaben und die wachsende Verschuldung kritisch bewerteten. Umsatzexplosion dank KI-Boom - aber Verluste bleiben hoch CoreWeave erwirtschaftete im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 1,21 Milliarden US-Dollar, deutlich über den von LSEG ermittelten Analystenschätzungen von 1,08 …Den vollständigen Artikel lesen ...
