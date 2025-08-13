Das aufstrebende KI-Startup Perplexity hat ein offizielles Angebot in Höhe von 34,5 Milliarden Dollar für den Kauf des Chrome-Browsers von Google vorgelegt. Ein mutiger, wenn nicht gar dreister Schachzug, der den Suchmaschinen-Giganten unter Druck setzt und die Karten im Wettbewerb neu mischen könnte.Der Zeitpunkt des Angebots ist alles andere als zufällig. Perplexity versucht damit, einer möglichen Zerschlagung von Google durch die US-Behörden zuvorzukommen. Nachdem ein Bundesrichter festgestellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
