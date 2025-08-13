Besser als erwartete Zahlen haben der Aktie von MP Materials in der vergangenen Woche zu weiteren Anstiegen verholfen. Die Kursgewinne seit Jahresbeginn belaufen sich damit bereits auf mehr als +360%. Sollten Anleger nun besser Gewinne realisieren oder geht die Rallye weiter? Starke Zahlen... Das US-Bergbauunternehmen für Seltene Erden hat den Umsatz im abgelaufenen Quartal deutlich gesteigert und die operativen Verluste verringert. Gemeldet wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de