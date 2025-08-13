Die Medios AG (DE000A1MMCC8) hat im ersten Halbjahr 2025 ihr Wachstumstempo deutlich beschleunigt. Der führende Specialty-Pharma-Anbieter steigerte den Umsatz um 9,3 Prozent auf 991,7 Millionen Euro und erzielte dabei eine überproportionale Ergebnissteigerung. EBITDA wächst um fast 50 Prozent: Besonders beeindruckend entwickelte sich die Profitabilität: Das EBITDA pre sprang um 48,8 Prozent auf 46,3 Millionen Euro nach oben. Dabei betrug das organische EBITDA-pre-Wachstum starke 12,3 Prozent. Die EBITDA-pre-Marge verbesserte sich deutlich auf 4,7 Prozent nach 3,4 Prozent im Vorjahr. Sämtliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
