Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 13
[13.08.25]
TABULA ICAV
|Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE00BN4GXL63
|12,617,633.00
|EUR
|0
|123,696,425.64
|9.8035
|Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,080,501.98
|98.4815
|Fund: Tabula Gl IG Cr CURVE Stpnr UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|50,974,285.22
|111.152
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,373,144.95
|119.8961
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE00BN0T9H70
|52,240.00
|GBP
|0
|6,085,312.18
|116.4876
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|5,933,975.80
|109.6468
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE00BKX90W50
|17,507.00
|CHF
|0
|1,723,984.04
|98.474
|Fund: Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE000L1I4R94
|1,794,226.00
|USD
|0
|20,340,262.44
|11.3365
|Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - GBP HEDGED DISTRIBUTING
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE000LJG9WK1
|520,212.00
|GBP
|0
|5,246,946.34
|10.0862
|Fund: Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - USD Acc
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|473,577.31
|11.7016
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - SEK-Hedged Acc
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|410,222,835.85
|110.5559
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,631,358.08
|10.104
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - EUR-Hedged Dist
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,004,333.37
|11.0151
|Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,028,976.04
|10.6697
|Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF-GBP HEDGED ACC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|619,567.95
|10.9318
|Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF-USD ACC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE000061JZE2
|947,028.00
|USD
|0
|10,077,833.14
|10.6415
|JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,221,696,227.72
|111.0633
|JANUS HENDERSON TABULA PAN EUROPEAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,378,122.99
|11.9687
|Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE000YMBL844
|2,080,566.00
|USD
|0
|21,111,192.58
|10.1469
|Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE000RH1ZG27
|45,000.00
|USD
|0
|463,245.21
|10.2943
|JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,466,365.40
|10.0572
|JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,295.80
|10.0491
|JANUS HENDERSON TABULA US TRANSFORMATIONAL GROWTH EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.08.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,127,097.73
|10.0531
© 2025 PR Newswire