Der Kurs von Ethereum steigt immer weiter und weiter. Doch womöglich könnte die zweitgrößte aller Kryptowährungen jetzt noch deutlich mehr Potenzial bieten als erwartet. Kommt es jetzt zu einem Angebotsschock und zu einer Preisexplosion? Der Kurs von Ethereum ist kürzlich über die Marke von 4.400 US-Dollar ausgebrochen und nähert sich damit seinem bisherigen Allzeithoch an. Allerdings könnte das digitale Asset noch deutlich mehr Potenzial haben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
