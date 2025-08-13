Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, Ethereum, feuert aus allen Rohren. Am Dienstag kletterte der Kurs um fast neun Prozent und durchbrach eindrucksvoll die Marke von 4.600 Dollar - ein neues Jahreshoch. Seit Jahresbeginn steht damit ein sattes Plus von rund 40 Prozent zu Buche. Doch was treibt diese beeindruckende Rallye an?Mit dem gestrigen Kursgewinn rückt das Allzeithoch von knapp 4.878 Dollar aus dem Bullenmarkt im November 2021 wieder in greifbare Nähe. Damit stellt Ethereum auf Jahressicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
