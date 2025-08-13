Trübe Lage in Europa, Österreich in der DACH-Region durch Aktivitäten in den Sektoren Technologie und Gesundheitswesen vergleichsweise robust. Der europäische Private-Equity-Markt ist schaumgebremst. Im ersten Quartal 2025 brach die Anzahl der Deals im Vergleich zum Startquartal 2024 um rund 30 Prozent ein. Laut dem "State of Private Equity Report Europe - Q1 2025" des Beratungsunternehmens EY war die Entwicklung in der DACH-Region mit einem Rückgang um acht Prozent vergleichsweise okay. Dagegen ging es in Frankreich mit einem Minus von 52 Prozent, auf der iberischen Halbinsel mit einem Rückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer