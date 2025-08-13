Emittent / Herausgeber: Triton Beratungsgesellschaft GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Apollo Fonds erwerben Kelvion, einen führenden globalen Anbieter von Wärmetauscher- und Kühllösungen - Triton bleibt mit einer Minderheitsbeteiligung an Kelvion investiert



13.08.2025 / 10:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LONDON & HERNE, Deutschland, 13. August 2025 -- Apollo (NYSE: APO) gibt heute bekannt, dass von Apollo verwaltete Fonds (die "Apollo Fonds"), eine Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Kelvion (das "Unternehmen") unterzeichnet haben. Kelvion ist ein führender globaler Anbieter von energieeffizienten Wärmetauscher- und Kühllösungen. Die Apollo Fonds übernehmen die Mehrheitsbeteiligung an Kelvion von Fonds, die von Triton ("Triton") beraten werden. Triton wird eine Minderheitsbeteiligung an Kelvion behalten. Kelvion wurde vor über einem Jahrhundert in Deutschland gegründet und hat dort seinen Hauptsitz. Das Unternehmen hat sich als renommierter Anbieter von Lösungen im Bereich Wärmetauscher in einem breiten Spektrum industrieller und wachstumsstarker Endmärkte etabliert. Heute ist Kelvion führend bei fortschrittlichen Kühltechnologien für Rechenzentren, dem größten und am schnellsten wachsenden Segment des Unternehmens. Darüber hinaus spielt Kelvion eine entscheidende Rolle in mehreren Schlüsselbereichen der Energiewende, darunter CO2-Abscheidung, Wasserstoff, Elektrifizierung, erneuerbare Energien und Wärmepumpen, und beliefert Kunden weltweit mit zuverlässigen und nachhaltigen Lösungen. Kelvion verfügt über ein umfangreiches globales Netzwerk mit Standorten in Amerika, EMEA und APAC. Im Jahr 2014 wurde das Unternehmen von Triton übernommen und umbenannt (vormals GEA Heat Exchanger Group). Seitdem hat Kelvion eine umfassende Transformation durchlaufen, wobei das Portfolio und die strategische Ausrichtung gezielt auf langfristige Megatrends in den Bereichen Hightech und Greentech ausgerichtet wurden - begleitet von operativer Exzellenz und einer stetigen Erweiterung der globalen Kundenbasis. Waleed Elgohary, Partner bei Apollo, sagt: "Kelvion hat sich mit seiner globalen Präsenz und starken Kundenbasis als führender Anbieter von energieeffizienten Lösungen etabliert. Das Unternehmen ist hervorragend aufgestellt, um von langfristigen globalen Wachstumstrends wie der KI- und Cloud-Revolution, Energiewende und Reindustrialisierung zu profitieren. Wir freuen uns, Kelvion in seiner nächsten Wachstumsphase gemeinsam mit dem Team von Triton zu begleiten und zu unterstützen." Andy Blandford, CEO von Kelvion, sagt: "Wir danken Triton für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Heute ist Kelvion stärker denn je und liefert hochmoderne Lösungen in wachstumsstarken Märkten, die für die Zukunft der Industrie und unseres Planeten von zentraler Bedeutung sind. Wir freuen uns sehr, die Apollo Fonds als unseren neuen Mehrheitsinvestor willkommen zu heißen. Die umfassende Expertise in den Bereichen erneuerbare Energien und industrielle Technologien, kombiniert mit einem globalen Netzwerk und langfristigem Denken, machen Apollo zu einem idealen Partner. Mit der gebündelten Stärke von Apollo und Triton sind wir bestens aufgestellt, um unser Wachstum weiter zu beschleunigen, weiterhin in Innovation und Talente zu investieren und unsere Position als einer der weltweit führenden Anbieter energieeffizienter Wärmetauscherlösungen weiter zu festigen. Apollo-Partner Claudia Scarico und Jeremy Honeth fügen hinzu: "Wir verfolgen das Geschäft von Kelvion seit mehreren Jahren. Andy und das Managementteam haben hervorragende Arbeit geleistet und das Unternehmen als einen führenden Lösungsanbieter für hochspezialisierte Endmärkte aufgestellt, die unseres Erachtens auch künftig von Megatrends profitieren sollten. Wir sind von den Wachstumsplänen überzeugt und freuen uns, Kelvion in Partnerschaft mit Triton zu unterstützen." Claus von Hermann, Fund Managing Partner, Head of DACH und Co-Head of Industrial Tech bei Triton, sagt: "Wir danken Andy, dem weiteren Managementteam und allen Mitarbeitenden von Kelvion für ihre harte Arbeit, ihr Engagement und ihre Zusammenarbeit über die Jahre hinweg. Gemeinsam haben sie eine bemerkenswerte Transformation vorangetrieben und das Unternehmen an die Spitze globaler industrieller Innovation geführt. Wir glauben, dass Apollo der perfekte neue Partner für Kelvion ist, der Wege zu neuem Wachstum eröffnen wird. Wir freuen uns, das Management und das Team von Apollo dabei zu unterstützen." In den vergangenen fünf Jahren haben von Apollo verwaltete Fonds und Tochtergesellschaften rund 58 Milliarden US-Dollar[1] für Klima- und Energiewende-Investitionen zugesagt, bereitgestellt oder arrangiert und damit Unternehmen und Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien und Infrastruktur unterstützt. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt bestimmter Vollzugsbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen, und wird voraussichtlich zwischen dem vierten Quartal 2025 und dem ersten Quartal 2026 erfolgen. Die UBS AG, J.P. Morgan Securities plc und Barclays Bank PLC fungierten als Finanzberater für die Apollo-Fonds, während Sidley Austin LLP als Rechtsberater für die Transaktion und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP als Rechtsberater im Zusammenhang mit der Finanzierung der Transaktion tätig waren. Guggenheim Securities, LLC und Morgan Stanley & Co. International plc fungierten als Finanzberater für Triton; Kirkland & Ellis waren als Rechtsberater tätig. Über Apollo

Apollo ist ein wachstumsstarker, globaler, alternativer Asset Manager. Wir streben danach, für unsere Kunden über das gesamte Risiko-Ertrags-Spektrum hinweg Überrenditen zu erzielen, von Investment-Grade-Krediten bis hin zu Private Equity Investitionen. Seit mehr als drei Jahrzehnten bedienen wir mit unserer Anlageexpertise über unsere vollständig integrierte Plattform die Renditebedürfnisse unserer Kunden und bieten Unternehmen innovative Kapitallösungen für deren Wachstum. Über Athene, einem Anbieter von Altersvorsorge, verhelfen wir unseren Kunden zu finanzieller Sicherheit, und fungieren gleichzeitig als Lösungsanbieter für Institutionen. Unser geduldiger, kreativer und sachkundiger Anlageansatz bringt unsere Kunden, die Unternehmen, in die wir investieren, unsere Mitarbeiter und die Gesellschaften, in denen wir arbeiten, in Einklang, erweitert Chancen und wirkt langfristig positiv. Zum 30. Juni 2025 verwaltete Apollo ein Vermögen von 840 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.apollo.com Über Kelvion

Kelvion ist ein weltweit führender Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von industriellen Wärmetauschern. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, durch innovative Wärmetauscherlösungen Nachhaltigkeit zu fördern und einen zuverlässigen, effizienten und zukunftsfähigen Anlagenbetrieb sicherzustellen. Das umfangreiche Portfolio umfasst Wärmetauscher zum Beispiel für Rechenzentren, Wasserstoffproduktion, Wärmepumpen, Schifffahrt, Klima- und Kältetechnik sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Mit einem globalen Vertriebs-, Service- und Produktionsnetzwerk unterstützt das Unternehmen Kunden überall auf der Welt zuverlässig und nah. Von der Inbetriebnahme über Vor-Ort-Services bis hin zum Austausch - das umfassende Serviceangebot von Kelvion ist darauf ausgerichtet, die Leistung zu optimieren und den Produktlebenszyklus zu verlängern, um Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kelvion.com Über Triton

Triton ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und sich im Besitz seiner Partner befindet. Triton hat sich auf den Mittelstand spezialisiert und investiert in Unternehmen, die geschäftskritische Güter und Dienstleistungen in den drei Kernsektoren Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen anbieten. Triton beschäftigt mehr als 150 Investment Professionals und Experten für verschiedene Fachbereiche, in drei aufeinander abgestimmten Strategien: Mid-Market Private Equity, Smaller-Mid-Cap Private Equity und Opportunistic Credit. Weitere Informationen finden Sie unter www.triton-partners.com Ansprechpartner bei Rückfragen Apollo

Noah Gunn

Global Head of Investor Relations

Apollo Global Management, Inc.

(212) 822-0540

IR@apollo.com Joanna Rose

Global Head of Corporate Communications

Apollo Global Management, Inc.

(212) 822-0491

Communications@apollo.com / EuropeanMedia@apollo.com Triton

Anja Schlenstedt

media@triton-partners.com Kelvion

Karin Pyc

Head of Communications

karin.pyc@kelvion.com [1] Per 31. Dezember 2024. Die unternehmensweiten Ziele (die "Ziele") zur Bereitstellung, Verpflichtung oder Vermittlung von Kapital gemäß Apollos eigenem Climate and Transition Investment Framework (das "CTIF") umfassen (1) 50 Milliarden US-Dollar bis 2027 und (2) mehr als 100 Milliarden US-Dollar bis 2030. Das CTIF, das jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden kann, legt bestimmte Aktivitäten fest, die von Apollo als nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten ("SEAs") eingestuft werden, sowie die Methoden zur Berechnung des Beitrags zu den Zielen. Nur Investitionen, die gemäß dem CTIF derzeit zu einer SEA beitragen, werden auf die Ziele angerechnet. Im Rahmen des CTIF verwendet Apollo unterschiedliche Berechnungsmethoden für verschiedene Arten von Investitionen in Eigenkapital, Schulden und Immobilien. Weitere Details zum CTIF finden Sie auf der Website: https://www.apollo.com/strategies/asset-management/real-assets/sustainable-investing-platform .



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





