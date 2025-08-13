Vancouver, British Columbia, 13. August 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) ("Neotech" oder das "Unternehmen"), ein Mineralexplorationsunternehmen, freut sich, Dr. Alexander Cushing (PhD, MFin, P.Eng) als technischen Berater des Boards willkommen zu heißen.

Dr. Alexander Cushing ist ein hoch angesehener Metallurge mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz, die akademische Innovation mit praktischer Anwendung in der Erzaufbereitung verbindet. Mit zahlreichen Veröffentlichungen zu alternativen metallurgischen Verfahren, darunter Adsorptionstechniken, die entscheidend für die Wertschöpfung im Bereich der seltenen Erden und kritischen Mineralien sind, bringt Dr. Cushing ein tiefes technisches Fachwissen ein, das die Weiterentwicklung des Projektportfolios von Neotech direkt unterstützt. Seine Branchenerfahrung umfasst eine Tätigkeit bei SGS Lakefield, einem der weltweit führenden metallurgischen Labors, und seine derzeitige Position als unabhängiger Berater für komplexe Bergbauprojekte weltweit. In dieser Funktion bewertet er die metallurgische Leistung, zeichnet Rekultivierungsgarantien und bewertet sowohl technische als auch finanzielle Risiken bei der Erschließung von Edelmetallen, Basismetallen und seltenen Erden, wodurch er eine Schlüsselrolle bei der Maximierung des wirtschaftlichen Potenzials der Projekte von Neotech spielt.

"Wir freuen uns, Dr. Cushing in unserem Team willkommen zu heißen, während wir unsere technische Expertise weiter ausbauen", sagte Reagan Glazier, CEO. "Sein umfassendes metallurgisches Wissen und seine Branchenerfahrung werden entscheidend dazu beitragen, unsere Projekte voranzubringen, Innovationen in der Aufbereitung voranzutreiben und letztlich erheblichen zukünftigen Mehrwert für unsere Aktionäre zu erschließen."

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es 1.525.000 Optionen an Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens ausgegeben hat. Die Optionen, die über einen Zeitraum von 12 Monaten unverfallbar werden, sind zu einem Preis von 0,40 $ für eine Laufzeit von fünf Jahren ausübbar.

Über Neotech Metals Corp.

Neotech Metals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver, B.C., ist Eigentümer von 100 % des TREO-Seltenen-Erden-Elements-Projekts, das sich 90 km nordöstlich von Prince George, British Columbia, befindet, sowie von 100 % des Foothills-Projekts in der Nähe der Monashee-Bergkette. Darüber hinaus hält das Unternehmen Optionen auf das EBB-Nickel-Kobalt-Projekt in British Columbia, Kanada.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Jegliche Aussagen oder Informationen, die Erörterungen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Wörtern oder Begriffen wie "erwartet", "nimmt an", glaubt", "schätzt", "beabsichtigt", "strebt an", "Ziele", "Vorhersagen", "Zielsetzungen", "Potenzial oder entsprechende Variationen bzw. von Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", bzw. von den Verneinungen dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken), sind keine Aussagen historischer Tatsachen und gelten möglicherweise als zukunftsgerichtete Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen auf den Annahmen, Ansichten, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und beinhalten unter anderem Informationen in Bezug auf das Erreichen einer Bauentscheidung sowie den entsprechenden Zeitpunkt und die Ergebnisse. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sollten sich die Umstände bzw. die Annahmen, Ansichten, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern oder andere Änderungen bei Ereignissen eintreten, die solche Aussagen oder Informationen betreffen. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80685Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80685&tr=1



Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.