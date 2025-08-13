The South African utility is aiming to tender 291 MW of solar under power purchase agreements. Projects must be at least 10 MW in size to be eligible. The deadline to submit request for proposals is September 19. South Africa's Eskom has opened a request for proposals for 291 MW of solar capacity. Chosen bidders will enter into power purchase agreements (PPA) with Eskom for the energy produced, with the solar capacity procured set to be commissioned in phases. According to available tender details, proposals submitted for 5-, 10-, 15-, 20- and 25-year PPAs will be considered. Projects must be ...Den vollständigen Artikel lesen ...
