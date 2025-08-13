Die Ergebnisse von TUI für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 zeigten eine unerwartete Verbesserung der Margen, wobei das bereinigte EBIT im Jahresvergleich um 38 % stieg. Haupttreiber waren die starke Entwicklung in den Bereichen Hotels & Resorts sowie Kreuzfahrten sowie ein später Ostertermin im Segment Markets & Airlines. Während der Umsatz im Rahmen der Erwartungen lag, ging der Free Cashflow im Jahresvergleich zurück und blieb leicht unter den Schätzungen von mwb. Auf Basis der insgesamt starken Ergebnisse für das dritte Quartal hob TUI seine Prognose für das bereinigte EBIT im Gesamtjahr 2025 um 150 Basispunkte (Mittelwert) auf ein Plus von 9-11 % an. Trotz leicht rückläufiger Sommerbuchungen ist der Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise ein positives Signal. Anhaltende operative Verbesserungen und der Schuldenabbau des Unternehmens stützen unsere Kaufempfehlung, bei einem unveränderten Kursziel von 16,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tui-ag





