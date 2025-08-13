Delaware (www.anleihencheck.de) - Für Ron Temple, Chief Market Strategist bei Lazard, bleibt die Entwicklung der US-Inflation ein zentrales Thema:In den Vereinigten Staaten dürfte die Kerninflation Anfang 2026 die Marke von vier Prozent übersteigen. Auch wenn der jüngste Bericht weniger dramatisch ausgefallen sei als befürchtet, entspreche er der Erwartung der Experten eines schrittweisen Anstiegs der Preise, da die eingeführten Zölle zunehmend auf die Verbraucher übergehen würden. Inflationäre Tendenzen würden wieder zunehmen, während die Arbeitslosenquote trotz eines deutlichen Rückgangs beim Beschäftigungswachstum voraussichtlich nur moderat steigen werde. Vor diesem Hintergrund halten es die Experten von Lazard Asset Management für wahrscheinlich, dass Investoren, die in diesem Jahr mit deutlichen Zinssenkungen durch die US-Notenbank rechnen, enttäuscht werden. (13.08.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
