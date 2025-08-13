Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zwar hat die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in den USA gestern wieder zugenommen, die Rentenmärkte dies- und jenseits des Atlantiks sind aber dennoch unter Druck gekommen, so die Analysten der Helaba.Dazu trage wohl auch der erneute Angriff der Trump-Administration auf die Fed bei, der mit juristischen Mitteln geführt werden könnte. Der Euro habe in diesem Zusammenhang zugelegt, während die Aktiennotierungen per saldo keinen Nutzen daraus hätten ziehen können. Heute sei vonseiten der Datenveröffentlichungen kaum mit Impulsen für das Marktgeschehen zu rechnen und so sollte ein eher ruhiger Handelstag bevorstehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
