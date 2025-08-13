Hannover (www.anleihencheck.de) - Ungeachtet stark gestiegener Einnahmen aus den von Präsident Trump verhängten Zöllen ist das Defizit im US-Staatshaushalt im Juli weitergewachsen, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Es habe sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 19% auf 291 Mrd. USD erhöht, wie das Finanzministerium mitgeteilt habe. Grund dafür seien Ausgaben gewesen, die schneller gestiegen seien als die Einnahmen. Während die Einnahmen um 2% auf 338 Mrd. USD zugelegt hätten, seien die Ausgaben um 10% auf 630 Mrd. USD geklettert - ein Rekord für den Monat Juli. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
