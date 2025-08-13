Der chinesische Batterie-Weltmarktführer CATL baut seinen After-Sales-Geschäft weiter aus. Die Service-Sparte Ning hat nun in der chinesischen Metropole Shanghai sowie in der thailändischen Hauptstadt Bangkok neue Flagship Stores eröffnet. Bei dem neuen Experience Center in Bangkok mit einer Fläche von über 2.000 Quadratmetern handelt es sich zugleich um den ersten von CATL selbst betriebenen Ning-Standort außerhalb von China. Insgesamt ist der Ning-Service ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net