© Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmnHotels, Kreuzfahrten und Ostergeschäft beflügeln TUIs Gewinn. Trotz Hitze- und Buchungsdämpfer in Deutschland hebt der Konzern die Jahresprognose an. Anleger feiern - die Aktie legt erneut zu.TUI hat im dritten Geschäftsquartal 2024/25 einen Rekord beim bereinigten operativen Ergebnis erzielt. Das bereinigte EBIT stieg um 38,3 Prozent auf 320,6 Millionen Euro und lag damit klar über den Erwartungen. Der Umsatz kletterte um 7,1 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro, die Kundenzahl um 2 Prozent auf 5,9 Millionen. Getragen wurde das Wachstum vor allem von Hotels & Resorts sowie der Kreuzfahrtsparte, die dank zwei neuer Schiffe, hoher Auslastung und gestiegener Preise ihr bereinigtes EBIT um 56 …Den vollständigen Artikel lesen ...
