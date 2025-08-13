Die neue Bundesregierung ist rund 100 Tage im Amt. Die Zwischenbilanz des Immobilienverbands IVD fällt kritisch aus. Ein Kurswechsel für mehr Investitionen in dringend benötigten Wohnungsbau und mehr Markt sehe anders aus, heißt es vom Verband. Der Immobilienverband Deutschland IVD zieht ein kritisches Zwischenfazit nach rund 100 Tagen neuer Regierung: Zwar hätten Bundeskanzler Friedrich Merz und Bauministerin Verena Hubertz die Wohnungspolitik auf die Agenda gesetzt. Bekommen hätten Eigentümer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact