Ethereum bricht aus: Startet jetzt die große Altcoin-Welle?

Ethereum zieht aktuell mit voller Kraft nach oben, während Bitcoin kaum Bewegung zeigt. Viele Trader sprechen bereits von der zweiten Marktphase, in der Ethereum deutlich stärker performt als der Rest. Historisch betrachtet war genau dieses Muster in jedem Bullenmarkt zu sehen - wie etwa 2020, als Ethereum zunächst stark anzog, bevor große Altcoins und später auch kleinere Coins die Bühne übernahmen. Aktuell liegt der Fokus klar auf Ethereum, das in den letzten Tagen erneut mehrere Prozent zulegte.

Phase 3 starts next.



Bitcoin bleibt währenddessen im ruhigen Fahrwasser. Der Kurs hat zwar den vorherigen Widerstand in eine Unterstützung verwandelt, doch größere Impulse fehlen. Die Bitcoin-Dominanz beginnt zu bröckeln - ein weiteres Signal, dass Kapital von BTC in andere Coins fließt. Auch institutionelle Investoren steigen massiv bei Ethereum ein. Laut Marktbeobachtern sollen bis zu 20 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital in ETH fließen, was zusätzlichen Auftrieb geben könnte.

Im Blick vieler Analysten steht die sogenannte "Total2"-Marktkapitalisierung, also der Gesamtwert aller Kryptowährungen ohne Bitcoin. Diese Kennzahl beginnt sich nach oben zu bewegen - ein Muster, das oft den Beginn einer Altcoin-Season markierte. Sollte sich die Geschichte wiederholen, dürfte Ethereum in den kommenden zwei bis drei Wochen weiter Stärke zeigen, bevor Gewinne in größere Altcoins wie Cardano, Solana oder Polygon umgeschichtet werden.

Trader, die früh bei Ethereum eingestiegen sind, planen oft bereits Gewinnmitnahmen im Bereich von 5.000 bis 6.400 US-Dollar. Von dort könnte Kapital in kleinere Projekte fließen - der klassische Kickstart für eine Altcoin-Season. Besonders spannend wird es, wenn die Risikobereitschaft im Markt wieder steigt und Anleger auf der Suche nach schnellen Gewinnen in kleinere, volatiler handelnde Token wechseln.

Aktuell liegt die Finanzierungslage im Futures-Markt für Ethereum noch auf moderatem Niveau, was Potenzial für weitere Kursanstiege lässt. Charttechnisch deuten viele Trader auf einen möglichen Schub von 20 bis 25 Prozent, bevor eine größere Korrektur einsetzt. Die letzten Zyklen zeigten, dass nach einer starken ETH-Phase oft ein breiterer Marktaufschwung folgte.

Die Erwartung: Noch rund zwei Monate bis zum Höhepunkt des Bitcoin-Bullenmarkts, mit einer wahrscheinlichen finalen Rally bei Altcoins kurz davor. Wer diese Phase nutzen will, muss sich laut erfahrenen Marktteilnehmern bereits jetzt positionieren.

Die Rotation von Bitcoin zu Ethereum und dann zu anderen Altcoins verläuft bisher fast lehrbuchmäßig. Sollte das Muster weiterlaufen, dürfte der Markt in den kommenden Wochen deutlich volatiler werden. Projekte mit hoher Community-Aktivität oder innovativen Konzepten könnten davon besonders profitieren.

Einige Trader setzen schon jetzt auf spekulative Positionen in kleineren Coins, um von einer möglichen dritten Marktphase zu profitieren. Denn sobald die "großen" Altcoins ihre Gewinne zeigen, ist es oft nur eine Frage der Zeit, bis Kapital in Memecoins und Microcaps wandert - wie etwa schon jetzt der Presale von Maxi Doge ($MAXI) zeigt.

Von Ethereum-Hype zu Meme-Power

Genau hier knüpft Maxi Doge ($MAXI) an - ein Memeprojekt, das aktuell im Presale für Dollarzeichen in den Augen der Investoren sorgt Während Ethereum den Markt anführt, zieht $MAXI mit einer anderen Strategie: maximale Community-Power, gepaart mit einer Portion Selbstironie und aggressivem Marketing. Der Coin, inspiriert von Dogecoin, präsentiert sich als dessen "ultra-ripped" Cousin - stärker, wilder und bereit, den Altcoin-Zirkus zu erobern.

Der Presale hat bereits die Marke von 800.000 US-Dollar überschritten und nähert sich nun der Millionen US-Dollar-Grenze. $MAXI kombiniert Memekultur mit einer Art "Proof-of-Workout"-Philosophie und richtet sich an Trader, die Spaß, Risiko und Community-Engagement suchen. Geplant sind nach dem Presale Listings auf DEX und CEX sowie gamifizierte Wettbewerbe für Holder - und möchte damit x1000 Leverage in das Projekt pumpen.

Mit einem variablen Staking-APY von aktuell 385 Prozent und geprüften Smart Contracts könnte $MAXI pünktlich zur möglichen Altcoin-Season zusätzlichen Schwung erhalten - besonders, wenn Anleger von großen Coins in kleinere Projekte rotieren. Dennoch sollte auch entsprechende Vorsicht gezeigt werden - es handelt sich um einen Memecoin, bei dem alles passieren kann.

Meme-Token wie Maxi Doge profitieren oft überproportional, wenn sich die Marktstimmung zugunsten risikoreicherer Assets verschiebt. Sollte Ethereum also bald in die Gewinnmitnahme-Phase gehen, könnte genau das der Moment sein, in dem $MAXI seine stärkste Performance liefert.

