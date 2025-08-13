Zürich (ots) -Verstopfte Abflüsse, gluckernde Rohre oder immer wiederkehrende Rückstaus - viele Hausbesitzer in der Schweiz kennen diese Probleme nur allzu gut. Doch oft bleibt unklar, wo genau die Ursache liegt. Sanitar24h (https://sanitar24h.ch/), der schweizweite Notfalldienst für Sanitärprobleme, setzt auf moderne Rohrkamera-Inspektionen, um diese Fragen zuverlässig zu klären - und bietet als einer der wenigen Anbieter sogar eine 12-monatige Funktionsgarantie auf Reinigungen, die nach einer Kameradiagnose durchgeführt wurden."Bei uns stehen Transparenz und nachhaltige Problemlösungen im Fokus", erklärt Christof Wenta, Inhaber von Sanitar24h. "Viele Anbieter verlangen bereits für die Anfahrt Aufpreise - wir nicht. Bei uns ist alles inklusive - von der Anreise über die Inspektion bis zur fundierten Beratung."In der Praxis erleben die Experten von Sanitar24h regelmäßig, dass Kunden bereits mehrfach versucht haben, das Problem selbst zu lösen - mit chemischen Reinigern oder Spiralen aus dem Baumarkt. Oft bleibt die Ursache jedoch tief im Leitungssystem verborgen. Eine professionelle Inspektion mit der Rohrkamera bringt hier nicht nur Klarheit, sondern spart langfristig Kosten."Wer nur die Symptome beseitigt, zahlt oft doppelt - erst für die Notlösung und später für die eigentliche Ursache," erklärt Wenta. "Unsere Kameratechnik ermöglicht es, zielgerichtet zu handeln: Ob es sich um hartnäckige Fettablagerungen, Betonreste im Rohr oder defekte Rohrstücke handelt - wir sehen sofort, was los ist."Sanitar24h innerhalb kürzester Zeit vor Ort - auch an Wochenenden und Feiertagen. Der 24h-Notfalldienst hilft bei allen Sanitärproblemen - für Privatpersonen und Firmen.Wer also einen hartnäckigen Abfluss oder wiederkehrende Sanitärprobleme nicht nur "irgendwie", sondern nachhaltig behoben haben möchte, findet bei Sanitar24h die passende Lösung. Zahlreiche Kundinnen und Kunden haben bereits positive Erfahrungen gemacht - lesen Sie selbst die Bewertungen auf Google (https://g.co/kgs/jgFXAU6).Pressekontakt:Christof Wenta0 800 563 672info@sanitar24h.chOriginal-Content von: Karl Hubmann AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102506/100934004