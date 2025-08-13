Linz (www.anleihencheck.de) - Auch wenn die Güterpreise einen leichten Anstieg verzeichnen, wirkt sich die US-Zollpolitik nur geringfügig in den US-Verbraucherpreisen aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auch die jüngsten Inflationsdaten würden diesen Trend bestätigen. Folglich liege der VPI im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 2,7% und verharre damit unverändert zum Juni. Den Erwartungen zufolge wäre im Vorfeld mit einem Anstieg auf 2,8% spekuliert worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
