Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsboutique BIT Capital mit Sitz in Berlin hat den BIT Biotech Opportunities (ISIN DE000A3DCBB8/ WKN A3DCBB) eingestellt, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe zuerst "Citywire" gemeldet. Der Vermögensverwalter hat die Nachricht auf Nachfrage von FONDS professionell ONLINE bestätigt. Die Schließung des Biotech-Fonds werde zum Jahresende 2025 erfolgen, habe ein Sprecher von BIT Capital erklärt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
