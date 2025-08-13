Alexander Dennis Limited hat kürzlich die ersten neun von insgesamt 35 E-Doppeldeckerbusse des Typs Enviro500EV Hongkonger MTR Corporation ausgeliefert. Die Fahrzeuge wurden zwar in Schottland gebaut, haben aber einen E-Antrieb aus Deutschland. Beim Enviro500EV handelt es sich um die dreiachsige Version des in Europa deutlich verbreiteteren Enviro400EV mit zwei Achsen. Der Enviro500EV ist zwölf Meter lang und hat eine Batterie mit insgesamt 472 kWh ...Den vollständigen Artikel lesen ...
