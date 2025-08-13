Die RENK Group AG (Prime Standard, Nebenwert) marschiert weiter auf Wachstumskurs. Im ersten Halbjahr 2025 stiegen Auftragseingang, Umsatz und Gewinn kräftig - getrieben vor allem vom florierenden Verteidigungsgeschäft. Mit einem Auftragsbestand von 5,9 Mrd. € und einer Book-to-Bill-Ratio von 1,5x ist die Visibilität für die kommenden Quartale so hoch wie selten zuvor. Der Auftragseingang schoss um 46,8 % auf 921 Mio. € nach oben, die Umsätze kletterten um 21,5 % auf 620 Mio. €. Das bereinigte EBIT legte überproportional um knapp 30 % auf 89 Mio. € zu, die Marge stieg auf 14,4 %. Die Prognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
