Der technologielastige Hang Seng ist am Mittwoch kräftig angesprungen, hat den Handelstag mit einem Plus von 2,58 Prozent abgeschlossen und notiert nun nur noch knapp unter seinem Jahreshoch. Auslöser dafür waren starke Quartalszahlen des mit Abstand am stärksten gewichteten Unternehmens im Index, Tencent.Tencent hat im zweiten Quartal die Markterwartungen bei den wichtigsten Kennzahlen übertroffen. Der Umsatz legte im Jahresvergleich auf 184,5 Milliarden Yuan zu und lag damit deutlich über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
