HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Indus Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das erste Halbjahr der Beteiligungsgesellschaft sei schwach verlaufen, schrieb Christian Sandherr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der starke Auftragseingang liefere aber positive Signale für die zweite Jahreshälfte. Die Aktie biete deutliches Potenzial./mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:29 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:29 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006200108
