ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe bei seinen wichtigsten Kennziffern gemischt abgeschnitten, schrieb Charles Boissier in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Dank der Akquisitionen in London habe sich das Unternehmen nun zum Nettokäufer gewandelt./rob/la/mne
