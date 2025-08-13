NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Auf vergleichbarer Basis seien die Netto-Mieteinnahmen des Immobilienunternehmens weiter solide gewachsen, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Leerstandsrate sei stabil./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: LU0775917882
