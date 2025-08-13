Die Stifel-Strategen warnen: Nach der Rekordrallye der vergangenen Monate droht dem S&P 500 ein erheblicher Rückschlag - und zwar um bis zu 14 Prozent. Die Märkte laufen von Allzeithoch zu Allzeithoch. Erst gestern markierte der S&P 500 mit 6445 Zählern erneut ein neues Rekordhoch. Noch im April befand sich der Markt im Ausnahmezustand: Der "Tariff Tantrum" nach Donald Trumps überraschend harten Zollankündigungen hatte die Kurse um bis zu 20 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
