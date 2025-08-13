DJ AUKTION/Eher maue Nachfrage bei Bundesanleihe-Aufstockung
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeit bis August 2035 im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 23. Juli:
=== Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit bis 15. August 2035 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,580 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,885 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,4 (1,5) Durchschnittsrendite 2,69% (2,62%) Wertstellung 15. August 2025 ===
