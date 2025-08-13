Anzeige
13.08.2025 12:39 Uhr
AUKTION/Eher maue Nachfrage bei Bundesanleihe-Aufstockung

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeit bis August 2035 im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 23. Juli: 

=== 
Emission       2,60-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit bis 15. August 2035 
Volumen       5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   5,580 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   3,885 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,4  (1,5) 
Durchschnittsrendite 2,69% (2,62%) 
Wertstellung     15. August 2025 
===

