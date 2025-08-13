Zwei Hacker haben den Rechner eines nordkoreanischen Spionageakteurs geknackt - und gewähren so einen seltenen Blick in die geheimen Abläufe einer solchen Gruppe. Zwei Hacker, die unter den Decknamen "Saber" und "cyb0rg" operieren, haben sich offenbar Zugang zum Rechner eines nordkoreanischen Regierungshacker verschafft. Â Die Daten haben sie online veröffentlicht und ihren Bericht auf der Def'¯Con'¯2025 präsentiert - einer angesehenen Hacker-Konferenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n