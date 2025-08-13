DJ PTA-DD: Rosenbauer International AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Rosenbauer International AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Leonding (pta000/13.08.2025/12:20 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Robert Ottel 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Rosenbauer International AG b) LEI 529900DS2PAVS3K9RV51 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000922554 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 45,2741 1.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 45,2741 1.000 e) Datum des Geschäfts 12.08.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts WBAH - Wiener Boerse AG Amtlicher Handel (Official Market) MIC XWBO (Wien)
