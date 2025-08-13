© Foto: UnsplashNach einem Höhenflug seit dem Börsengang kommt die mediterrane Kette Cava hart auf dem Boden der Realität an. Die gesenkten Wachstumsziele jagen Anlegern einen kalten Schauer über den Rücken.Die Aktien der mediterranen Restaurantkette Cava sind am Dienstag im nachbörslichen Handel um rund 24 Prozent eingebrochen. Grund ist die erste Senkung des Wachstumsziels für vergleichbare Filialumsätze seit dem Börsengang im Juni 2023. Statt der bislang erwarteten 6 Prozent bis 8 Prozent rechnet das Unternehmen für 2025 nun nur noch mit 4 Prozent bis 6 Prozent. Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE