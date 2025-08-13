?? Er entlarvte Wirecard als erster - jetzt verrät er seine Top-Aktien! Die Aktie des Berliner Medizintechnik-Spezialisten Eckert & Ziegler, Weltmarktführer bei isotopentechnischen Komponenten für Krebstherapie und Diagnostik, geriet jüngst nach durchwachsenen Q2-Zahlen unter Druck. Die Aktie verlor binnen einer Woche rund 15 Prozent. Tobias Bosler, Chefredakteur von Bosler Börse, hält den Rücksetzer für übertrieben und hat den Titel ins Langfrist-Musterdepot aufgenommen. Er verweist auf den vielversprechenden Radiopharma-Bereich, einen intakten langfristigen Aufwärtstrend und das offene Kurs-Gap bei rund 67 Euro. Die Zeichen stehen hier als auf Erholung. Und von der können Anleger mit dem richtigen Turboschein richtig profitieren. Wie das geht, erklärt Bosler im Video. **Die heute empfohlene Aktie von Eckert & Ziegler führt am 13. August einen Aktiensplit durch. Für jede Aktie, die man besitzt, erhält man zwei Gratisaktien dazu. Die Aktie ist also nicht gefallen, sondern dieser niedrigere Kurs ist nur eine technische Folge des Splits. Der Empfehlungskurs von 57,25 Euro im Video entspricht einem Kurs (nach Aktiensplit) von 19,08 Euro.** Bosler investiert meist selbst. Mit Doppelstrategie & "Value mit Turbo" erzielt er nachweislich folgende Top-Gewinne: • +2.300?% mit einem Rheinmetall-Optionsschein • Einmal +1.071?% und einmal +737?% mit Tesla-Puts • +36?% mit PORR-Aktie • +27?% mit Nvidia-Aktie • +210?% mit einem Raiffeisen-Turbo • und viele weitere! +++Werbung+++ ?? JETZT BOSLER BÖRSE GRATIS & UNVERBINDLICH TESTEN! - 2 Wochen-Gratis-Test (Normalpreis 936 € p.a.) - 100% kostenlos - keine versteckten Gebühren - Kein Abo - keinerlei Verpflichtung - Keine Kündigung nötig - endet automatisch - Voller Zugriff auf alle alten&zukünftigen Beiträge - Absolut risikofrei - ohne Folgekosten Hier geht's zum 2-WOCHEN-GRATIS-TEST ?? www.boslerboerse.de/abo ?? Was ist BOSLER BÖRSE - Ein einzigartiger Börsenkanal auf der Messenger-App Telegram - gegründet von, Tobias Bosler, der als Erster den Wirecard-Betrug aufdeckte. Er ist bekannt aus Netflix & Sky-TV-Dokumentationen. Jetzt teilt er sein Wissen EXKLUSIV mit seinen Abonnenten auf Telegram ?? https://www.boslerboerse.de/abo ?? Zudem erscheint BOSLER BÖRSE 1× pro Woche auf YouTube - immer mittwochs um 13:00 Uhr auf dem YT-Kanal von WallstreetONLINE. Doch die Börse schläft nie, daher sollten Anleger den Telegram-Kanal Bosler Börse abonnieren! ?? Nur im Telegram-Kanal gibt's laufend Updates, neue Empfehlungen und konkrete Handlungsanweisungen - rechtzeitig genug, um echte Gewinne zu machen. ?? Was erwartet mich im Kanal - • Klare Kauf- und Verkaufsempfehlungen • Bosler legt offen, wie viel er selbst investiert • Fundierte Analysen, klare Kursziele, konkrete Produkte zur optimalen Umsetzung von Boslers Strategien ?? 3 Musterdepots für unterschiedliche Anlegertypen Bosler Börse bietet drei klar strukturierte Musterdepots: 1.??LANGFRIST-Musterdepot - konservativ, solide Aktien 2.??KURZFRIST-Musterdepot - spekulativ, mit Turbo-Optionsscheinen 3.??UKRAINE-Musterdepot - Aktien mit Friedenspotenzial ?? wichtig: Auch wenn kein echtes Geld im Spiel ist, werden die Musterdepots mit realen Börsenkursen geführt. Es werden nur Käufe und Verkäufe verbucht, die auch tatsächlich an der Börse möglich waren - keine Tricks, keine Rückdatierungen, 100?% transparent. ?? Was ist Boslers Konzept: "Value mit Turbo" Er kombiniert solide Value-Aktien mit passenden Turbo-Optionsscheinen: ein konservativer und ein spekulativer. So lassen sich bei geringem Risiko hohe Renditen erzielen - mehrfach bewiesen! ?? Ziel: Gewinne bei steigenden UND fallenden Kursen Dank Doppelstrategie profitieren Bosler-Abonnenten auch bei überbewerteten Aktien - mit Short-Produkten und klarer Anleitung. ?? Impressum & rechtliche Hinweise: www.boslerboerse.de/impressum +++Werbung+++