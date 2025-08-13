Baden-Baden (ots) -Die Verfilmung von Kirsten Boies Bestseller-Roman "Ein Sommer in Sommerby" am 5.10.2025 um 9:45 Uhr im Ersten und schon ab 3.10. in der ARD MediathekZiemlich abrupt werden Martha, Mikkel und Mats aus ihrer Urlaubsvorfreude gerissen - statt Familienurlaub in Italien ist plötzlich Notprogramm angesagt: Ihre Mutter hatte in New York einen Unfall, der Vater muss zu ihr und alle befreundeten Familien sind verreist. So bleibt für die drei Stuttgarter Großstadtkinder nur Oma Inge hoch im Norden - eine Oma, die sie bislang nicht kennen und die die Enkel mit einem Luftgewehr begrüßt. "Ein Sommer in Sommerby", die Verfilmung von Kirsten Boies Roman, wird am 5. Oktober 2025 um 9:45 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist bereits ab 3. Oktober in der ARD Mediathek abrufbar.Wider Erwarten - ein perfekter SommerSeit vielen Jahren lebt Inge allein in ihrem reetgedeckten Haus an der Schlei. Hier gibt es weder einen Telefonanschluss noch eine Straßenanbindung. Nichts davon fehlt der eigenbrötlerischen alten Frau. Seit Jahren herrscht zwischen ihr und den Eltern von Martha, Mikkel und Mats Funkstille - und doch dürfen die Enkel bleiben. Einfach wird das nicht. Denn bei "Frau Oma", wie die fremde Inge von dem kleinen Mats genannt wird, geht es schroffer zu als gewohnt. Martha ist die Älteste, sie fühlt sich verantwortlich für ihre Brüder und versucht tapfer, das Beste aus der Zeit zu machen. So knackt das Trio nach und nach die harte Schale der Oma und kommt an, in Sommerbys analoger Welt, die so viel zu bieten hat: Martha steuert allein das Boot, um Marmelade auszuliefern. Mikkel kümmert sich mit Mats um die Hühner, alle finden Freunde und gemeinsam werden sie unerwartet zu Heldinnen und Helden, als ein Makler die mittlerweile liebgewonnene Sommeridylle bedroht."Ein Sommer in Sommerby""Ein Sommer in Sommerby" ist der Film zum Auftaktroman der "Sommerby"-Reihe von Bestseller-Autorin Kirsten Boie. Regie führte Mara Eibl-Eibesfeldt, das Drehbuch schrieb Catharina Junk. "Ein Sommer in Sommerby" (SWR/NDR/Radio Bremen/ARD) wurde von Wüste Film GmbH in Szene gesetzt. Eine Forstsetzung wird mit "Weihnachten in Sommerby" voraussichtlich im November gedreht.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/ein-sommer-in-sommerby-abenteuer-an-der-schleiNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6096192