© Foto: DALL·EKursgewinne auf breiter Front, das war am Mittwoch in Hongkong der Fall. Schon am Tag zuvor sorgten dank starker Quartalszahlen Streaming-Anbieter Tencent Music und Internetwert Sea Limited für hohe Kursgewinne. Comeback läuft an, China-Aktien nach Fristverlängerung gefragt Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China zeichnet sich noch keine ab, immerhin eine weitere Fristverlängerung hat US-Präsident Donald Trump vor der Einführung weiterer Importzölle eingeräumt. Das verhalft chinesischen Basiswerten zu Kursgewinnen. Am Mittwoch legten die Kurse vor allem in Honkong kräftig zu, wo der Leitindex Hang Seng 2,6 Prozent an Wert gewann. Vor allem Internet- und Technologiewerte …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE