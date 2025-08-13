Anbieter von KI-Tools versprechen perfekte E-Mails und weniger Arbeitsaufwand. Aber wie sieht es auf der Seite der Empfänger:innen aus? Eine Studie zeigt jetzt, dass zu viel KI in E-Mails auf das Vertrauen im Büro schlagen kann. Glaubt man den Versprechen der Anbieter, sollen KI-Tools künftig nervige Büroaufgaben wie das Sortieren und Beantworten von E-Mails erledigen. Dadurch könnten Führungskräfte und Mitarbeiter:innen den Kopf für wichtigere Aufgaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
