Die Republik Slowenien startet ein neues Förderprogramm für den Kauf von Elektrofahrzeugen. Dabei wird nicht nur die Anschaffung von Autos subventioniert, sondern auch von elektrischen Zwei- und Dreirädern. Die Förderung ist nach Fahrzeugkategorie gestaffelt, es gibt maximal 7.200 Euro. Slowenien fördert konkret den Kauf eines neuen Elektrofahrzeugs der Klassen M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e und L1e-B. Die Spanne reicht also vom Pkw (M1) und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
