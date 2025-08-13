EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Cherry SE verschiebt Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025



13.08.2025 / 13:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 13. August 2025 - Die Cherry SE hat heute bekannt gegeben, die Veröffentlichung des Halbjahresberichts vom 14. August auf den 26. September 2025 zu verschieben. Ursächlich hierfür ist die noch ausstehende Klärung der Abschlagszahlungen aus der Veräußerung des Hygienegeschäfts. Die Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025, ursprünglich geplant für den 14. August, wird auf den 26. September verschoben. Hintergrund ist die noch ausstehende finale Klärung der dem Kaufpreis zugrundeliegenden Closing Accounts aus der Veräußerung des Geschäfts mit Hygiene-Peripheriegeräten ("Active Key") und die daraus resultierende Endabrechnung auf die im Mai erhaltenen Abschlagszahlungen auf den sofort fälligen Kaufpreisbestandteil. Zugleich ermöglicht die Neuterminierung die frühzeitige Einbindung des ab 1. September 2025 neu mandatierten CFO Jurjen Jongma in den zukünftigen Ausblick der Gesellschaft. Eine detaillierte Aufschlüsselung wesentlicher vorläufiger Kennzahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2025 sowie der H1-Webcast vom 31. Juli ist auf der Unternehmenswebsite unter https://ir.cherry.de/de/home/publications/presentations-webcasts veröffentlicht. Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh). Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

Kontakt Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de



