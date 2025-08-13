20% pro Jahr, mehr Wohlstand in fünf Jahren: Die richtigen Aktien und ETFs kaufen, Gold und Bitcoin hinzufügen. Plus: Persönliche Strategien der €uro-Redakteure. Ende Juli schien US-Präsident Donald Trump an der Spitze: starkes Wirtschaftswachstum, sprudelnde Zolleinnahmen, außenpolitische Erfolge. Doch schwächere Jobzahlen im August bremsten den Jubel - und die Börsen reagierten prompt. Während Analysten wie Mike Wilson von Morgan Stanley dem S&P500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE