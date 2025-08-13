In Google Discover tauchen immer mehr AI Overviews auf und minimieren Publisher-Traffic. Eine neue Quellenauswahl für User könnte für Medien Fluch und Segen zugleich sein. "We send billions of clicks to websites every day", erklärte Googles Search-Chefin Liz Reid erst kürzlich erneut als Reaktion auf die Sorgen der Publisher. Diese beziehen sich vor allem auf AI Overviews und den AI Mode Googles. Denn die KI-Suchmodi sorgen dafür, dass viele Suchanfragen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
