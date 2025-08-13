© Foto: AdobeStockNach den massiven Verwerfungen, denen Kupfer zuletzt ausgesetzt war, ist die aktuelle Ruhe wohltuend. Dennoch sollte der vergleichsweise ruhige Handel nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bald wieder knallen könnte. Abseits von Kupfer - Gold, Silber und Brent Öl im Fokus Gerade als Kupfer das Zollthema verarbeitet hatte, sorgten Zollängste bei Gold für veritable Preisausschläge. Obgleich der Goldpreis nach der Klärung ordentlich Federn lassen musste, ist er noch nicht von seinem übergeordneten Ziel abgekommen. Und dieses heißt unverändert 4.000 US-Dollar. Abseits von Kupfer scharrt auch Silber mit den Füßen und ist drauf und dran, die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen und so die …Den vollständigen Artikel lesen ...
