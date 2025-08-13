Wie die InterRisk Versicherungen mitteilen, übernimmt Fabian Fischer seit 01.08.2025 die Leitung Marketing und Produkte der InterRisk Versicherungs-AG und der InterRisk Lebensversicherungs-AG. Er war u. a. Geschäftsführer einer Agentur für digitale Kommunikation und Prozesse in der Versicherungsbranche. Zum 01.08.2025 hat Fabian Fischer den Posten des Leiters Marketing und Produkte bei der InterRisk Versicherungs-AG und der InterRisk Lebensversicherungs-AG übernommen. Dies verkündet das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
