Nach der jüngsten Anhebung der Jahresprognose und der Veröffentlichung detaillierter Quartalsergebnisse sorgt TUI für Aufsehen am Markt. Die Aktie des Touristikkonzerns schießt in die Höhe und erreicht den höchsten Stand seit Februar. Investoren und Analysten blicken nun gespannt auf die weitere Entwicklung. Während die verbesserte Profitabilität gefeiert wird, geben einige Aspekte der Buchungsentwicklung Anlass zur Vorsicht. Die folgenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de