In Bayern startet mit der Einführung zweier elektrischer Motorräder des Herstellers Zero ein Pilotprojekt mit E-Motorrädern im polizeilichen Streifendienst. Jeweils eine der Maschinen wird nun in Nürnberg und Kempten erprobt. Die beiden Maschinen werden von den Verkehrspolizeiinspektionen Nürnberg und Kempten auf ihre Praxistauglichkeit hin unter realen Einsatzbedingungen getestet. An dem Pilotprojekt sit auch ein Team der Technischen Hochschule ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net