Gold präsentiert sich zur Wochenmitte erneut fest. Auch Silber kann zulegen. Die Chancen auf eine Zinsseknung in den USA sind zuletzt deutlich gestiegen. Laut dem Fedwatch Tool rechnen mittlerweile 93 Prozent der Marktteilnehmer mit einem Zinsschritt nach unten im September. US-Finanzminister Scott Bessent sieht sogar Spielraum für einen Zinsschritt von 0,5 Prozent.Der Goldpreis nimmt diese Meldung dankend auf. Die alte Regel besagt: Niedrigere Zinsen sind gut für den Goldpreis, da die Opportuinitätskosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
