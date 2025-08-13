Anzeige
Dow Jones News
13.08.2025 15:09 Uhr
114 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. August (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. August (vorläufige Fassung) 

=== 
  05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q 
*** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1H (08:30 Telefonkonferenz) 
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H 
  07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H (11:30 PK) 
  07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1H 
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H 
*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1H (08:00 PK) 
  07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz) 
  07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H 
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H (15:00 Telefonkonferenz) 
  07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 
  07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 1H 
  07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz) 
  08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 2Q 
  08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
     PROGNOSE:  +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 
     1. Quartal: +0,7% gg Vq/+1,3% gg Vj 
*** 08:00 GB/BIP Monat Juni 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj 
     zuvor:   -0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj 
     Drei-Monats-Rate 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:   +0,5% gg Vq/+1,0% gg Vj 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juni 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:   -21,7 Mrd GBP 
  08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q 
  10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 
     Eurozone 
     PROGNOSE:  +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj 
     1. Veröff.: +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj 
     1. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,5% gg Vj 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni 
     Eurozone 
     PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     zuvor:   +1,7% gg Vm/+3,7% gg Vj 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 229.000 
     zuvor:  226.000 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:   0,0% gg Vm 
     Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:   0,0% gg Vm 
  18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H 
  20:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei NABE-Webinar 
 
***   - EE/EZB-Ratsmitglied Muller, Rede bei Seminar zur Zukunft Südost-Estlands 
    - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 1H (13:00 Telefonkonferenz) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

k.A. = Keine Angaben

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 08:36 ET (12:36 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

