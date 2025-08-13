Berlin (ots) -Neue Studie untersucht die wahren Reisekosten zu den beliebtesten Europazielen.Mit dem Auto nach Paris, dem Zug nach Rom oder doch lieber mit dem Flug nach Barcelona? Wer seinen Sommerurlaub plant, steht jedes Jahr vor derselben Frage. Eine neue europaweite Studie von Motointegrator (https://www.motointegrator.de/) und DataPulse Research (https://www.datapulse.de/) schafft Klarheit: Sie vergleicht für 90 reale Reiserouten die Gesamtkosten, Reisezeit und den CO2-Fußabdruck und zeigt, welche Kosten schnell bei der Planung vergessen werden.Die Analyse geht von einer vierköpfigen Familie (2 Erwachsene, 2 Kinder) aus und berücksichtigt sämtliche Tür-zu-Tür-Kosten: Tickets, Gepäck, Hotels, Mietwagen, Transfers sowie versteckte Zusatzgebühren und Emissionen für den Hin- und Rückweg.Die wichtigsten Erkenntnisse:- Auf 53 % der Routen ist die Fahrt mit dem Auto die günstigste Variante - selbst mit inbegriffenen Hotelübernachtungen.- Fliegen lohnt sich erst ab Strecken über 600 km, durch die eingeplanten Wartezeiten am Flughafen und den Transfer zum und vom Flughafen.- 30 % der Strecken haben keine verfügbare Zugverbindung - nur vereinzelt sind die Verbindungen auf langen Strecken verfügbar. Beispiel: Berlin -> Paris- Die versteckten Kosten bei Flugreisen machen im Durchschnitt 435 EUR aus - Zusätzliche Kosten für Gepäck, Sitzplätze, Transfer und Mietwagen vor Ort können bei günstigen Flügen fast die Hälfte der Gesamtkosten ausmachen.Wie setzen sich die Preise (Hin- und Rückweg) zusammen? Ein konkretes Beispiel für eine vierköpfige Familie:Die Strecke von Berlin nach Barcelona ist ein typisches Beispiel für einen Sommerurlaub und kann mit allen 3 Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Jedoch variieren sowohl der Preis und die Umweltfreundlichkeit als auch die Dauer der Reise stark.Mit dem Auto entstehen Gesamtkosten (Hin- und Rückweg) von 1.109,26 EUR. Darin enthalten:- Kraftstoff: 478 EUR- Wertverlust des Autos: 261,66 EUR (pauschal mit 0,07 EUR/km gerechnet)- Maut und Vignetten: 169,60 EUR- Hotelübernachtung (für Zwischenstopp): 200 EUR- CO2-Ausstoß: 640 kgMit dem Flugzeug liegt der Gesamtpreis für den Hin- und Rückweg bei 901,80 EUR, doch die versteckten Zusatzkosten machen fast die Hälfte des Preises aus:- Tickets: 510 EUR- Gepäck (2x 20 kg): 120 EUR- Sitzplatzreservierung (4 Personen): 120 EUR- Transfer zum/vom Flughafen: 37,60 EUR- Mietwagen in Barcelona: 114,20 EUR- CO2-Ausstoß: 3.510 kgMit dem Zug kostet die Reise (Hin- und Rückfahrt) insgesamt 2.168,04 EUR und ist damit die teuerste Variante:- Tickets: 1.979,44 EUR- Sitzplatzreservierung (4 Personen): 44 EUR- Transfer zum/vom Bahnhof: 30,40 EUR- Mietwagen in Barcelona: 114,20 EUR- CO2-Ausstoß: 290 kgOb mit dem Auto, Zug oder Flugzeug - bei 95 % der untersuchten Reiserouten zeigt sich: Die Entfernung entscheidet, was sich wirklich lohnt.Diese goldenen Regeln (basierend auf der Entfernung des Ziels) wurden entdeckt:- < 400 km: Auto ist unschlagbar - günstig, direkt, ohne Übernachtung und komplett unabhängig.- 400-800 km: Alle Optionen prüfen - Preis und Zeit schwanken stark und sind vom verfügbaren Ticketangebot abhängig.- > 800 km: Fliegen ist oft die beste Option - mit Umweltkosten im Hinterkopf, aber meist die einzige Möglichkeit, um nicht mehrere Tage des Urlaubs auf der Strecke zu opfern.Mehr Details zur StudieDie vollständige Studie, inklusive spezifischer Reisedaten für 9 Start-Metropolen zu jeweils 10 Zielorten auf einer interaktiven Seite präsentiert, steht unter folgendem Link zur Verfügung:http://motointegrator.de/blog/reisestudie-auto-zug-flugzeug/Die Daten wurden manuell und mit Hilfe von APIs erhoben. Die genauen Details zur Methodik und alle Quellen befinden sich auf der Seite der Studie.Über die AutorenMotointegrator.de ist seit über einem Jahrzehnt ein anerkannter Experte für Kfz-Ersatzteile und Zubehör. Der qualifizierte Online-Shop bietet ein umfangreiches Produktangebot, das auf PKW, LKW und Motorräder sowie Landmaschinen und Boote ausgerichtet ist. In der Produktpalette befinden sich über fünf Millionen Ersatzteile.DataPulse Research ist ein unabhängiges Datenstudio mit Fokus auf Datenjournalismus und datengetriebene Visualisierungen. Wir machen komplexe Zusammenhänge verständlich und setzen Zahlen in einen klaren Kontext. Unsere Studien erscheinen regelmäßig in Medien wie Bild, Tagesschau, Welt, Focus, Zeit, FAZ, Statista und Wikipedia.Pressekontakt:Nicolas CaramellaE-Mail: presse@datapulse.deTelefon: +49 15757156873Web: https://www.datapulse.de/Original-Content von: Motointegrator, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172543/6096312