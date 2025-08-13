Die Lufthansa-Aktie hat sich wieder über die 8 Euro-Marke gehangelt. Gleich mehrere Faktoren stützen die Airline-Gruppe, darunter die Wahrscheinlichkeit eines Aufstiegs in den Deutschen Aktienindex DAX. Auch in Sachen Charttechnik hat sich einiges getan. DER AKTIONÄR checkt die Chancen der kommenden Wochen. Am 3. September nach US-Handelsschluss werden Änderungen in den Indizes der DAX-Familie bekannt gegeben. Im DAX könnte es dann gleich zu drei Wechseln kommen. Nach Ansicht der US-Bank JPMorgan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
